Okulun salonunda ve bahçede oluşturulan stantlarda İnegöl sanyisinde üretilen sanayi ürünlerinin yanında ,Baykar ve Tüsaş tarafından üretilen yerli ve milli savunma araçları maketleri ve öğrenciler tarafından çizilen savunma sanayi silahlarımızdan oluşan resim sergisi açıldı.

Ayrıca Anasınıfı öğrencileri tarafından 7 bölgeye aiti satantlar oluşturularak,o bölgeniye ait tarım ürünleri ve bölgenin halk oyunları öğrenciler tarafından ıynandı.İnegöl’de üretilen ve İnegöl’e has tarım ürünleri,Ata tohumları,fidan ve çöğürler sergilendi.

İnegöl’de üretimi yapılan içecekler Uludağ Gazoz,Kınık Maden Suyu,Freşa ve Prigo-Pak,kulaca Salça tarafından üretilen ürünlerin çeşitleriyle tanıtımı yapıldı.Unutulmaya yüz tutmuş takunyacılık ve fıçıcılık sergiye gezenlerin beğenisine sunuldu.Okul bahçsesinde Akıa firması tarafından İnegöl’de üretilen Metrobüs,Elektirikli otobüs,Amprino elektrikli araba ve Lüxer firması tarafından üretilen karavan ve Milli arabamız TOGG çeşitleriyle sergilendi.

Serginin açış konuşmasını yapan okul müdürü Burhanettin Özxdemir;” Çocuklarda öz güven ve sorumluluk bilinci oluşturmak; millî, manevî ve kültürel değerleri benimseterek yerli üretim ve tüketimi teşvik etmek; çevre farkındalığı geliştirmek ve sağlıklı tüketim alışkanlıkları kazandırmak amacıyla okullarda her yıl 12-18 Aralık tarihleri arası Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlanmaktadır.

1946 yılından itibaren Yerli Malı Haftası olarak,1983 yılından itibaren ise Tutum,Yatırım ve Türk Malları haftası olarak kutlanan hafta,bizim de çocukluğumuzda evden getirdiğimiz çeşitli meyveler, annelerimizin yaptığı börekler,sarmalar, pastaları yabancı içeceklerle yiyerek kutlardık.Ülke nüfusumuzun, il ve ilçe merkezlerinde yaşama oranı %94 lere gelmiştir.İnegölümüz de 1980 yıllardan itibaren sanayileşme hızla artmıştır.Bu haftanın kutlanmasını ,artık ülkemizde ve ilçemizde üretilen tarım ürünlerinin de yanında, sanayi ürünlerinin de sergilenmesini istedik.Çocuklarımıza ülkemizde ve ilçemizde üretilen, gerek yurt içi ,gerekse yurt dışına ihraç edilen sanayi ürünlerinden bir kısmını burada ve bahçemizde sergileme imkanı bulduk.

Bu haftanın etkin bir şekilde kutlanması,yerli üretimi desteklemek, ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamak ve dışa bağımlılığı azaltmak, ve en önemlisi geleceğimiz olan çocuklarımıza biz de sanayileşmiş ve gelişmiş ülkeler kadar yapıyor,üretiyor satabiliyoruz şuurunu verebilme açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle hepimize düşen görev; bilinçli bir tüketici olmak, yerli ürünleri tercih etmek ve desteklemek, israfı önlemek ve tasarrufu yaşam biçimi hâline getirmektir.

Bu sergimizin gerçekleşmesinde katkısı olan ve emeği geçen başta ilçe milli eğitim müdürlüğüne,,müdür yardımcısı ve öğretmen arkadaşlarıma,Okul aile Birliği başkanımız ve yönetimine,öğrencilerimize,Sergiye ürünleriyle destek veren kurum ,kuruluş,şirket ve esnafımıza çok teşekkür ederim.”dedi

İlçe Milli Eğitim Müdürü H.İbrahim Zengin;”Bugün burada farklı bir yerli malı haftı kutlaması yapıldığını görüyorum.Ülkemizde üretilenteknolojik ürünler,savunma sanayi ürünleri,İnegöl’de üretilen yerli ve milli ürünlerile tarımdan teknolojiye kadarvatanımızın dört bir yanında üretilen tyerli ürünlerinyer aldığı serginin hazırlanmasında emeği geçen yönetici ve öğretmenlerimize teşekkür ederim.”dedi

İnegöl Belediye başkan Yardımcısı Fevzi Dülger de konuşmasında”böylesine güzel bir sergide bulunmaktan çok mutluyum.Biz de İlkokul sıralarında okurken yerli malı yapardık.Evden getirdiğimiz çeşitli yiyecek ve içeceklerle günü kutlardık.Bugün burada sergilenen ürünler sadece yiyecek içecek değil,sanayi ürünleri,tarım ürünleri,savunmma sanayi ürünleri de tanıtılmış olması haftaya farklı bir format getirmiş.Benbu sergini hazırlanmasında emeği geçen pkul yönetimine ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum.”dedi.