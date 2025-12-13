Liv Hospital Samsun İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Manolya Gökrem, mevsimsel değişikliklerle birlikte poliklinik başvurularında artış yaşandığını belirterek enfeksiyon hastalıklarında erken tanının hayat kurtardığını söyledi.

"Erken tanı tedavi sürecini kısaltıyor"

Kış aylarında enfeksiyon hastalıklarının hızla arttığını belirten Uzm. Dr. Manolya Gökrem, ateş, öksürük, halsizlik, kas ağrısı, boğaz ağrısı ve nefes darlığı gibi şikâyetlerin sadece basit bir viral enfeksiyon olarak görülmemesi gerektiğini ifade etti. Uzm. Dr. Gökrem, "Şikâyetlerin uzun sürmesi, ağırlaşması ya da nefes darlığıyla birlikte seyretmesi durumunda mutlaka hekim değerlendirmesi gerekir. Geç başvuru tedavi sürecini uzatırken bazı hastalarda tabloyu da ağırlaştırabilir. Kronik hastalığı olan bireylerde tablo daha ağır seyredebilir" diye konuştu.

"Bağışıklık sistemi kışın daha fazla zorlanıyor"

Bağışıklığın güçlendirilmesi için düzenli beslenme, yeterli uyku ve stres yönetiminin önemine değinen Uzm. Dr. Gökrem, vitamin eksiklikleri, tiroit problemleri, diyabet ve hipertansiyon gibi iç hastalıkları polikliniğinde sık görülen durumlar kışın daha fazla belirti vermektedir. Kronik hastaların rutin kontrollerini aksatmaması gerekir. Grip ve zatürre aşıları ciddi komplikasyonların önüne geçmektedir" şeklinde konuştu.

"Koruyucu önlemler enfeksiyon riskini azaltıyor"

Topluma koruyucu hekimlik mesajı veren Uzm. Dr. Manolya Gökrem, kapalı alanların daha sık kullanılması nedeniyle kış aylarında enfeksiyonların çok daha hızlı yayıldığını söyledi. El hijyeni, kalabalık ortamlarda maske kullanımı ve hasta kişilerle temastan kaçınmanın temel korunma yöntemleri olduğunu belirten Uzm. Gökrem, "Ev ve iş yerlerinin havalandırılması, ortak yüzey temizliği ve kişisel eşyaların paylaşılmaması enfeksiyon riskini ciddi şekilde azaltıyor" ifadelerini kullandı.

Modern tıpta güçlü tedavi seçenekleri olduğunu ancak en etkili yöntemin hâlâ korunma olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Gökrem şunu ekledi:

"Sağlığınızı ihmal etmeyin, vücudunuzun verdiği sinyalleri önemseyin."