Büyük Anadolu Samsun Hastanesi doktorlarından KBB Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Gökhan Kutlar, sigaranın gırtlak kanserinin en önemli risk faktörü olduğunu belirterek, günde yarım paketten fazla sigara içenlerin yılda iki kez KBB muayenesi ve endoskopik ses teli kontrolü yaptırmasını tavsiye etti.

Opr. Dr. Gökhan, "Gırtlak kanseri, ses telleri ve çevresindeki dokularda gelişen kötü huylu tümörlerle ortaya çıkan bir hastalıktır. En önemli risk faktörü sigaradır. Günde yarım paket ve üzeri sigara içen kişilerde hastalığın görülme ihtimali belirgin şekilde artmaktadır. Gırtlak kanseri genellikle ses kısıklığı, boğazda takılma hissi, yutkunma güçlüğü ve uzun süre geçmeyen boğaz ağrısı gibi belirtilerle kendini gösterir. Bu şikâyetlerin özellikle sigara kullanan bireylerde dikkate alınması büyük önem taşır. Erken evrede fark edilen gırtlak kanseri, lazer tedavisiyle yüzde 90’ın üzerinde başarıyla tedavi edilebilmektedir. Ancak bunun için hastalığın erken teşhis edilmesi şarttır. Düzenli muayene, tedavi başarısının en kritik unsurudur. 40 yaş üzerinde olup günde yarım paketten fazla sigara içen kişilerin yılda en az iki kez kulak burun boğaz muayenesi ve endoskopik ses teli kontrolü yaptırmaları gerekir. Unutmayın ki; erken teşhis, hayat kurtarır" dedi.