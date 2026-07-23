Örnek No:55*

T.C.

BURSA

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/816 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/816 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri :Bursa Osmangazi Demirtaş M. 855 ada 2 parsel, Bodrum kat, 2 nolu konutun tam hissesi satılıktır.

İmar Durumu 1/1000 Ölçekli, Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonublok nizam,Hmax:9.50 m, Ön Bahçe Mesafesi: 3 m, Yan Bahçe Mesafesi: 3 m Konut Alanı olarak ayrılan bölgede kalmaktadır. Yol yeşil alan vb. faktörlerden etkilenmemekte olup net imar parselidir. Taşınmazın sokağa kuzeyinden cepheli konumdadır. Özel araç ve toplu taşıma ile ulaşım imkanları kolaydır.Ana taşınmaz; 405,41 m²arsa üzerinde bodrum + zemin + 2 Normal kat+ çatı katından oluşmaktadır. TaşınmazınBodrum,zemin ve 1 normal katında 2 adet konut, 2+çatı katında 2 adet dubleks konut olmak üzere binada toplamda 8 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Bina girişi bodrum kattan sağlanmaktadır. Betonarme tarzında, 3/B yapı sınıfında olduğu incelenen belgelere istinaden tespit edilmiştir. Dış cephesi klasik sıva üzeri dış cephe boyalıdır.Ana giriş kapısı camekanlı demir doğramadır. Giriş holü zemini mermer, duvarları boyalıdır. Merdivenler basamaklar mermer olup merdiven korkulukları alüminyumdur. Asansör bulunmamaktadır. Açık otopark imkanı bulunmaktadır. Isınma doğalgaz ile sağlanmaktadır.Bağımsız Bölüm Özellikleri; Taşınmaz konut nitelikli olup bina girişine göre sol tarafta olup ön ve sol yan cephesi bulunmaktadır. Mimariprojesine göre; 80,51 m² net alanlı,1 adet 2,20 m² alanlı balkon dahil 95 m² brüt kullanım alanınasahiptir. Mimari projesine göre salon, mutfak, 2 adet oda, banyo, duş, wc, antre-hol ve balkon bölümlerinden oluşmaktadır.Taşınmazın kuzey ve batı cephelidir. Giriş kapısı çelik, iç kapıları panel ahşap ve pencereleri PVC doğramadır.Salon ve oda haciminde zeminler laminant parke, ıslak hacimler seramik kaplamadır. Taşınmaz iç mekan olarak bakımlı durumdadır. Taşınmazın tamamının değeri 2.400.000.-TL (İkimilyondörtyüzbin Türk Lirası) olarak tespit ve takdir edilmiştir. İç yapısı: İyi, Faydalı (Net) kullanım alanı: 80,51 m² net, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler arasında bulunmadığı, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılmadığı, Yapı ruhsat tarihinin ve ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmediği, Taşınmazın yer aldığı Yazgül Sokak için arsa rayiç bedeli (2025 yılı için) 1654,20-TL/m²

Adresi : Demirtaş Dulupınar Mahallesi, Yazgül Sokak, Selahattin Alp Apartmanı, No:4/2 Osmangazi / BURSA , Ana Taş. Yüzölçümü : 405,41 m²,Arsa Payı: 105/1278

KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf

Kaydındaki Şerhler: Yönetim Planı. Km ne çevrilmiştir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/09/2026 - 14:42

Bitiş Tarih ve Saati : 23/09/2026 - 14:42 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 14:42

Bitiş Tarih ve Saati : 21/10/2026 - 14:42

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.