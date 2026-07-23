Dün sabah ise 'Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı' iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter ifadeye çağrılmıştı. Şahıslar tek tek adliyeye giderek konuya dair ifadelerini verdi.

ARALARINDA GÖKBAKAR VE KAYA DA VAR

Bugün yaşanan son dakika gelişmesine göre soruşturma genişletildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında tanınan 6 ismin ifadesine başvuracak.

İşte ifadeye çağrılan o isimler: Fatih Altaylı (YouTube Yayıncısı), Şahan Gökbakar (Komedyen), Ruşen Çakır (YouTube Yayıncısı), Hazal Kaya (Oyuncu), Özlem Gürses (YouTube Yayıncısı), Fatih Koparan (Sosyal Medya Fenomeni)