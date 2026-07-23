İnegöl'de su kaynaklarının korunması amacıyla yürütülen mücadelede önemli bir aşama kaydedildi. Fevziye Gürcü Köy Mahallesi Güzelleştirme, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (FEVDER), kamuoyuna yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nden (CİMER) kendilerine iletilen resmi cevapta, ilgili bölgede planlanan sondaj çalışmasının yapılan incelemeler sonucunda uygun bulunmadığının bildirildiğini duyurdu.

Dernek tarafından yapılan açıklamada, elde edilen sonucun Fevziye, Elmaçayır, Çaylıca, Turgutalp, Süle, Paşaören, Kayapınar, Doğanyurdu ve Cerrah mahallelerinde yaşayan vatandaşların, köy derneklerinin, kooperatiflerin ve mahalle muhtarlarının ortak mücadelesiyle kazanıldığı vurgulandı.

Açıklamada, süreç boyunca binin üzerinde dilekçenin ilgili kurumlara ulaştırıldığı, çok sayıda resmi başvuru yapıldığı ve halkın kararlı duruşunun sürecin seyrini değiştirdiği ifade edildi.

Öte yandan FEVDER Başkanı Mehmet Aydın, köy dernekleri ve kooperatif başkanlarıyla birlikte İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezayi Çelik'in de katılımıyla Bursa Valisi Erol Ayyıldız'ı ziyaret etti. Görüşmede Vali Ayyıldız'ın, CİMER tarafından bildirilen kararın Valilik nezdinde de teyit edildiğini ve yapılan değerlendirmeler sonucunda sondaj çalışmalarının durdurulduğunu sözlü olarak ifade ettiği aktarıldı.

FEVDER, açıklamasında Bursa Valisi Erol Ayyıldız'a heyeti kabul ederek talepleri dinlemesi, endişeleri hassasiyetle değerlendirmesi ve kamu yararını gözeten yaklaşımı nedeniyle teşekkür etti.

Dernek yetkilileri, gelinen noktanın İnegöl halkının ortak iradesiyle yürütülen haklı mücadelenin önemli bir kazanımı olduğunu belirterek, su kaynaklarının hiçbir kişi ya da kuruma ait olmadığını, tüm toplumun ortak mirası olduğunu vurguladı.

Açıklamada ayrıca mücadelenin henüz sona ermediğinin altı çizildi. FEVDER, bundan sonraki hedeflerinin bölgede planlanan sondaj ve benzeri projelerin tamamen iptal edilmesi, su havzalarının kalıcı olarak güvence altına alınması ve gerek görülmesi halinde hukuki sürecin sonuna kadar takip edilmesi olduğunu bildirdi.

FEVDER Başkanı Mehmet Aydın, su kaynaklarının korunmasının yalnızca bölgedeki mahallelerin değil, tüm İnegöl'ün ortak meselesi olduğunu belirterek, mücadeleye destek veren vatandaşlara, köy derneklerine, kooperatiflere, mahalle muhtarlarına ve İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezayi Çelik'e teşekkür etti. Açıklama, "Su yaşamdır. Su kaynaklarımız ortak mirasımızdır." mesajıyla sona erdi.