Olay, kırsal Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, taş duvar örme çalışması yapan 59 yaşındaki Öztürk K.'nin sağ eli, yukarıdan düşerek devrilen kayanın altında kaldı. Talihsiz kazada elinde derin yaralanmalar oluşan usta, yakınları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Aleyna Yağmur Akdağ