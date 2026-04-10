Olay, Gemlik ilçesi Hamidiye Mahallesi Yavuz Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatma Ekinci'nin eşi cuma namazına gitmek üzere evden ayrıldı. Bir süre sonra eve gelen yakınları, Ekinci'yi hareketsiz şekilde buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 65 yaşındaki kadının boğazı kesilerek öldürüldüğü tespit edildi. Olayın ardından Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak, detaylı inceleme başlattı. Ekipler olayın aydınlatılması için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.