

Yangın, Gürsu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, alevlere müdahale ederek yangını çevredeki yapılara sıçramadan kontrol altına aldı. Yangın, hızlı müdahale sayesinde büyümeden söndürülürken, çatıda maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA