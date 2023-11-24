Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yaptırdığı yeraltı katlı otoparkının temel betonunun dökümü nedeniyle Altıparmak ve Şehreküstü’den istikametinden Heykel’e çıkış, 26 Kasım Pazar günü 00.00 - 11.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatılacaktır. T1 tramvay hattı seferlerinin kesintiye uğramayacağı çalışma süresince, sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları gerekmektedir. Bilginize sunar, iyi çalışmalar dileriz.