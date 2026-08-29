İnegöl’de İnegöl Kaymakamlığı, İnegöl İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Manav Yörük Muhacir Türkmen Boyları Dernekleri Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Geleneksel Köyler Arası Futbol Turnuvası, final müsabakasının ardından şampiyonluk kutlamasıyla taçlandı.

Turnuvanın şampiyonu olan Tahtaköprü Spor, kendi bölgesinde düzenlenen şampiyonluk gecesinde kupasını büyük bir coşkuyla kaldırdı. Açık havada gerçekleştirilen geceye İnegöl protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Tahtaköprü Spor camiası, futbolcular ve çok sayıda vatandaş yoğun katılım gösterdi.

KUPA BÜYÜK COŞKUYLA KALDIRILDI

Şampiyonluk gecesinde Tahtaköprü Spor’un başarılı futbolcuları, taraftarların yoğun tezahüratları eşliğinde şampiyonluk kupasını birlikte havaya kaldırarak gecenin en özel anlarından birini yaşadı.

Müzik, eğlence ve çeşitli etkinliklerle devam eden programda şampiyonluk coşkusu gece boyunca sürdü. Tahtaköprü Spor’un elde ettiği başarı, futbolcular ve taraftarların yanı sıra geceye katılan protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından da büyük bir gururla kutlandı.

“BU TURNUVA SADECE FUTBOL TURNUVASI DEĞİL”

Gecede konuşan Manav Yörük Muhacir Türkmen Boyları Dernekleri Federasyonu Başkanı Halil Toy, turnuvanın önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

«“Bu organizasyonu sadece bir futbol turnuvası olarak görmedik. Bizim için bu turnuva; köylerimizi, gençlerimizi ve hemşehrilerimizi bir araya getiren, birlik ve beraberliğimizi güçlendiren çok kıymetli bir organizasyon oldu. İnegöl Kaymakamlığımız, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz ve Federasyonumuzun iş birliğiyle güzel bir organizasyona imza attık. Sahada rekabet vardı ama saha dışında dostluk ve kardeşlik vardı. Bu anlamda turnuvaya katılan bütün takımlarımıza, sporcularımıza, hakemlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şampiyon olan Tahtaköprü Spor’u da gönülden tebrik ediyorum.”»

İNEGÖL’DE BİRLİK VE BERABERLİĞİN ADRESİ OLDU

Bu yıl büyük bir katılım ve heyecana sahne olan Geleneksel Köyler Arası Futbol Turnuvası, İnegöl Kaymakamlığı, İnegöl İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Manav Yörük Muhacir Türkmen Boyları Dernekleri Federasyonu tarafından ortaklaşa gerçekleştirildi.

Turnuva boyunca İnegöl’ün farklı köylerinden takımlar mücadele ederken, organizasyon yalnızca sportif rekabetin yaşandığı bir etkinlik olmanın ötesine geçti. Köyler arasında dostluk ve dayanışmanın güçlenmesine katkı sağlayan turnuva, farklı yaş gruplarından vatandaşları aynı çatı altında buluşturdu.

Final müsabakasında rakibi Çavuşköy Spor’u mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Tahtaköprü Spor, düzenlenen şampiyonluk gecesiyle birlikte başarısını taçlandırmış oldu.

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR

Şampiyonluk gecesinde, turnuvanın gerçekleştirilmesinde emeği bulunan İnegöl Kaymakamlığı’na, İnegöl İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne, Manav Yörük Muhacir Türkmen Boyları Dernekleri Federasyonu’na, turnuva komitesine, hakemlere, görev alan tüm ekiplere ve turnuvaya katılan 27 takıma teşekkür edildi.

Tahtaköprü Spor’un şampiyonluk gecesi, futbolun birleştirici gücünün yanı sıra İnegöl’ün köyleri arasındaki birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun da güçlü bir şekilde ortaya çıktığı unutulmaz bir gece olarak hafızalarda yerini aldı.