Alınan bilgiye göre, Bakırköy Mahallesi’nde yer alan bir evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evin tümünü sardı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay mahalline ekipler yönlendirildi. Ev alev alev yanarken, yangın esnasında yükselen alevler ve duman çevrede paniğe yol açtı.

Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, olayla alakalı inceleme başlatıldı. Yangın anları ise çevrede bulunan vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.