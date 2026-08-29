Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek hakkında kamuoyuna yansıyan iddialar üzerine inceleme başlattı. Bazı basın ve yayın organlarında yer alan haberlerde, Gökçek’in yurt dışında bulunan şirketlere kayıt dışı şekilde para transfer ettiği öne sürüldü.

BAŞSAVCILIKTAN RESEN SORUŞTURMA

Söz konusu iddiaların araştırılması ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.