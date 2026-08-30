İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, Mesudiye Mahallesi'nde sürücülere yönelik alkol uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulama sırasında ekiplerin şüphe üzerine durdurduğu 16 BLL 260 plakalı elektrikli bisikletin sürücüsü Mesut D.'ye (47) alkol testi yapıldı. Yapılan kontrolde sürücünün 1.37 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Sürücüye ikinci kez alkollü araç kullanmaktan 50 bin TL, sürücü belgesini yanında bulundurmamaktan ise 2 bin 719 TL olmak üzere toplam 52 bin 719 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca Mesut D.'nin sürücü belgesine 2 yıl süreyle el konuldu.

Yüksek oranda alkollü olmasına rağmen polis ekiplerine herhangi bir zorluk çıkarmayan sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: ALEYNA YAĞMUR AKDAĞ