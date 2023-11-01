Bursa’da termometreler 25-30 derece seviyelerinde seyrederken sağanak yağış için uyarı yapıldı.

Çarşamba sabah saatlerinde hava sıcaklığı 13 derece seviyelerinde seyrediyor. Gün içerisinde parçalı bulutlu ve güneşli gökyüzüyle birlikte termometreler 23 derece seviyelerine kadar tırmanıyor.

Perşembe sabah saatlerinde 13 derece olarak ölçülürken yer yer sağanak yağış etkili oluyor ve çok bulutlu gökyüzüyle birlikte termometreler en yüksek 25 dereceyi gösterecek.

Cuma sabah saatlerinde 14 derece olarak ölçülürken gün içerisinde sağanak yağış ve çok bulutlu gökyüzüyle birlikte termometreler 28 derecelere kadar gerileyecek.

BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İnegöl’de bugün en yüksek sıcaklığın derece olması beklenirken gün içerisinde hava nemli olacak.