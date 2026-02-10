Fiba Commercial Properties’in yatırımcısı ve yöneticisi olduğu İnegöl AVM, Sevgililer Günü’nü keyifli etkinlikler ve özel kampanyalarla kutlamaya hazırlanıyor. 13–15 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek Sevgililer Günü Kahve Kampanyası ile ziyaretçilere alışverişlerine lezzetli bir dokunuş sunulacak.

Kampanya kapsamında, 3.500 TL ve üzeri alışveriş yapan misafirlere, İnegöl AVM’nin kahve markalarından 2 adet Türk kahvesi hediye edilecek. Sevdikleriyle birlikte alışverişin ve paylaşmanın keyfini yaşamak isteyenler için kampanya, Sevgililer Günü atmosferini tatlandıracak.

Kutlamalar, 14 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 15.00’te gerçekleşecek canlı müzik etkinliği ile taçlanacak. Canlı müzik eşliğinde romantik ve keyifli anlar yaşamak isteyen ziyaretçiler, Sevgililer Günü’nü İnegöl AVM’de özel bir deneyime dönüştürebilecek.

İnegöl AVM, Sevgililer Günü boyunca sunduğu etkinlik ve kampanyalarla ziyaretçilerine alışverişin ötesinde, paylaşım ve mutluluk dolu anlar yaşatmayı hedefliyor.