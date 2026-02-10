İşten çıkarmalar, şirket bünyesinde köklü bir dönüşüm süreci yaşandığı döneme denk geldi. Salesforce CEO’su Marc Benioff, çalışan sayısındaki azalmanın yapay zeka teknolojilerindeki hızlı ilerlemeyle bağlantılı olduğunu belirterek, bazı pozisyonlara duyulan ihtiyacın ortadan kalktığını ifade etti.

Şirket, geçtiğimiz ekim ayında da müşteri destek biriminde görev yapan 4 bin çalışanla yollarını ayırmıştı.

Benioff daha önce verdiği bir röportajda yapay zekanın Salesforce operasyonları üzerindeki etkisine ilişkin "9 bin olan çalışan sayısını yaklaşık 5 bine indirdim, çünkü daha az çalışana ihtiyacım var" ifadelerini kullanmıştı.