Sabah saatleri itibarıyla gram altın 7 bin 411 liradan satılırken, alış fiyatı 7 bin 282 lira seviyesinde işlem görüyor. 22 ayar altın 6 bin 986 liradan satışa sunulurken, alış fiyatı 6 bin 659 lira olarak kaydedildi.

Piyasada 14 ayar altının satış fiyatı 5 bin 293 liraya kadar çıkarken, alış fiyatı 4 bin 9 lira seviyesinde oluştu. Çeyrek altın 12 bin 85 liradan satılırken, eski çeyrek altının satış fiyatı 12 bin 26 lira oldu. Yarım altın 24 bin 163 liradan alıcı bulurken, tam altın 48 bin 105 lira seviyesinden satışa sunuluyor.