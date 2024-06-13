Olay, saat 22.00 sıralarında Kemalpaşa mahallesi Adnan Menderes bulvarında meydana geldi. Henüz sürücüsü belirlenemeyen aracıyla Adnan Menderes bulvarı üzerinden Hükümet kavşağına seyretmeye başladı. Kavşakta yürüyüş nedeniyle tıkanan trafiği gören sürücü, aracıyla trafik kurallarını hiçe sayarak geri manevra yaparak ters yönde Çimen camine hızla ilerlemeye başladı. Trafik akışı sırasında kurallara uyan sürücülerin kornayla uyarmasını dikkate almayan sürücü, 500 metre geri giderek Çimen cami kavşağından dönüş yaptı. Kazadan kıl payı kurtulan sürücüye tepki yağdı.
Muhabir: Murat Avcı