Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde anlamlı bir sosyal sorumluluk çalışmasına imza atan dernek, bağışçıların destekleriyle gerçekleştirdiği yardım organizasyonu kapsamında 1000 çocuğa bayramlık kıyafet ulaştırdı. Böylece yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklar bayrama yeni kıyafetlerle girmenin mutluluğunu yaşayacak.

Dernek Başkanı Nida Menteş, yaptığı açıklamada bağışçıların katkılarıyla gerçekleştirilen yardım çalışmasının çocuklar için büyük bir sevinç kaynağı olduğunu belirtti. Menteş, gönüllüler ve hayırseverlerin dayanışma ve paylaşma kültürünün en güzel örneklerinden birini sergilediğini ifade etti.

Yapılan yardımın yalnızca maddi bir destek olmadığını vurgulayan Menteş, bu tür çalışmaların çocukların bayramı sevinç ve umut içinde karşılamalarına vesile olduğunu söyledi. Destek veren tüm bağışçılara teşekkür eden Menteş, “Çocuklarımızın bayrama sevinç ve mutlulukla girmesini sağlayan tüm bağışçılarımızdan Allah razı olsun.” ifadelerini kullandı.

Toplumsal dayanışmanın güçlü bir örneğini ortaya koyan bu anlamlı çalışma, İnegöl’deki ihtiyaç sahibi aileler ve çocuklar için önemli bir moral kaynağı oldu.