İsrail güçleri, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın kritik noktalarını hedef alan sınırlı kapsamlı fakat yoğun kara operasyonu başlattı.

Harekatın 'sınırlı ve hedef odaklı' olacağını bildiren İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Bu operasyon, tehditleri ortadan kaldırmayı ve kuzey İsrail'deki sakinler için ek bir güvenlik katmanı oluşturmayı amaçlamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusu, 2 Mart’ta yaptığı açıklamada, Lübnan’dan füze fırlatıldığının tespit edilmesi üzerine ülkenin kuzey bölgelerinde alarm sirenlerinin çaldığını bildirmişti.

Bunun ardından İsrail, Lübnan genelinde hava saldırıları başlattığını duyurmuş, başkent Beyrut da dahil olmak üzere birçok noktayı hedef almıştı. Havadan ve denizden yoğun bombardıman gerçekleştiren İsrail ordusu, aynı zamanda Lübnan’daki kara operasyonlarını genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı ise 15 Mart’ta yaptığı açıklamada, İsrail’in 2 Mart’tan itibaren düzenlediği saldırılarda 850 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 105 kişinin ise yaralandığını duyurmuştu.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının 830 bini geçtiğini bildirmişti.