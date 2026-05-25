Kurban Bayramı’nın 4 günü boyunca İnegöl’deki fırınların büyük bölümü kapalı olacak. Bu süreçte ekmek üretimi yalnızca nöbetçi olarak belirlenen fırınlarda sürdürülecek. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ekmek ihtiyaçlarını arefe gününden karşılamaları önerilirken, İnegöl Belediyesi’nin talebi doğrultusunda Fırıncılar ve Benzerleri Odası tarafından bayram süresince hizmet verecek fırınların listesi hazırlandı.

4 GÜN BOYUNCA SADECE NÖBETÇİ FIRINLAR AÇIK OLACAK

İnegöl Belediyesi’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Fırıncılar Odası ile yaptığımız istişareler neticesinde bayram süresince fırınların kapalı olması kararlaştırılmıştır. Ancak vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına ekmek ihtiyacını karşılayabilmek için 4 gün boyunca nöbetçi fırın uygulamasına gidilecektir. Nöbetçi olarak hizmet verecek fırınlar ise Fırıncılar ve Benzerleri Odası tarafından belirlenmiştir.”

NÖBETÇİ FIRINLAR LİSTESİ

Bayramın ilk günü olan 27 Mayıs Çarşamba; Özdilek AVM, İnegöl AVM içerisinde bulunan Migros, Somuncu Baba Ekmek Fırını (Sinanbey Mahallesi Murat Caddesi No:47) ve Kırıntı Ekmek Fırını (Yunus Emre Mahallesi Mevlana Caddesi) açık olacak.

Bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü günleri ise 28-29-30 Mayıs tarihlerinde; Özdilek AVM, İnegöl AVM içerisinde bulunan Migros, Somuncu Baba Ekmek Fırınının 2 şubesi (Sinanbey Mahallesi Murat Caddesi No:47 ile Ertuğrulgazi Mahallesi Akpınar Caddesi No:26), Ulaş Ekmek Fırını (Mahmudiye Mahallesi Kasımefendi Caddesi Noı:187), Palandöken Ekmek Fırını (Turgutalp Mahallesi İsmail Hakkı Timur Sokak No:23) ve Kırıntı Ekmek Fırını (Yunusemre Mahallesi Mevlana Caddesi No:6) ekmek üretimi ve satışı yapacak.