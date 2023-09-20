İnegöl Belediyesi ile Terziler Odası iş birliğinde düzenlenecek olan 2. Hanımeli Alışveriş Şenliği için geri sayım başladı. Belediye Başkanı Alper Taban, 01 Ekim Pazar günü sabah 10.00’da başlayıp akşam 00.00’da sona erecek festivale katılmak isteyenlerin Terziler Odasına başvurması gerektiğini açıkladı.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi ile Terziler Odası, Kadınlar Gününde ilki yapılan Hanımeli Alışveriş Şenliğinin ikincisini düzenlemek için çalışmalara başladı. 01 Ekim Pazar günü Hikmet Şahin Kültür Parkında düzenlenecek alışveriş şenliği, sabah 10.00’da başlayıp gece 00.00’da sona erecek. 100 stant kurulacak alanda, esnaftan yüzde 20 indirim uygulaması da istenecek. Bu sayede hem alanın hem satanın kazandığı bir şenlik olması hedeflenirken, her bir stant için Terziler Odası’na bin TL yatırılacak. Başvurular da Terziler Odası tarafından alınacak.

2. Hanımeli Alışveriş Şenliği için bugün Belediye Başkanı Alper Taban, Terziler Odası Başkanı Selim Malçok ile oda yöneticileri ve İnegöl Belediyesi Kültür Komisyonu üyelerinin katılımıyla basın toplantısı düzenlendi. Belediye encümen salonunda yapılan basın toplantısında, festivale ilişkin bilgiler verildi.

SEZON SONU ÜRÜNLER VE YENİ SEZON ÜRÜNLERİ TANITILMIŞ OLACAK

Burada konuşan Terziler Odası Başkanı Selim Malçok, “Hanımeli Alışveriş Şenliğimizin bu yıl 2’ncisini yapacağız. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Kapalı Pazar Yerinde yaptığımız organizasyonun ikincisini Kültür Parkta yapacağız. İnşallah esnafımız elindeki ürünleri de değerlendirme açısından sezon sonu indireme giderek, yeni sezon ürünlerini tanıtarak faydalı bir şenlik geçirecek. Süreyi 1 gün ile sınırladık. Açık alanda insanların keyifle alışverişini yapmasını istedik. İnşallah esnafımıza ve İnegöl halkına hayırlı olur. Esnafımızın yüzü güler. Belediye Başkanımıza da bu imkanı bizlere tanıdığı için yönetim kurulum adına teşekkür ediyorum” dedi.

İŞ HAYATINDAKİ KADINLARA DESTEK OLACAK

Belediye Başkanı Alper Taban ise 2. Hanımeli Alışveriş Şenliğini duyurmak üzere bir arada olduklarını kaydederek şöyle konuştu: “Daha önce de gerçekleştirdiğimiz bir organizasyondu bu. Katılımla ilgili de çok yoğun talepler, teklifler geldi. Bunlarla ilgili de paydaş olarak Terziler Odamızla iş birliğinde bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Tabi ki hanımefendilerin şehre olan katkıları, aile ekonomilerine olan katkıları, iş hayatına olan katkıları yadsınamaz boyutta. Bizler de iş hayatının içerisinde olan hanımefendileri desteklemek, onlara fayda oluşturabilmek adına odamızla birlikte bir alışveriş şenliği gerçekleştirmiş olacağız.”

“01 Ekim Pazar günü sabah 10.00’da açılıp akşam 00.00’a kadar devam edecek günü birlik bir çalışma. Bir gün olmasının sebebi; bizim esnaf işletmelerimiz var. Burada esnaflarımız yılın 365 günü zaten hizmet sunuyor. Bu organizasyonu da ilave bir katkı sunmak adına yapıyoruz. Burada da özellikle vergi levhası olan esnaflarımızın işin içerisinde yer alması kıymetli. Bunun yanı sıra; el işi diyebileceğimiz işleri yapan girişimcilerimizin de burada yer almalarını istiyoruz.”