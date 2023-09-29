İnegöl, hayvancılık alanında özel bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. İnegöl Belediyesi uhdesinde bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirilen Küçükbaş Hayvancılık Festivali başladı.BURSA (İGFA) - İnegöl, hayvancılık alanında özel bir organizasyona ev sahipliği yapıyor.

İnegöl Belediyesi uhdesinde bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirilen Küçükbaş Hayvancılık Festivali başladı. Yurt içi ve yurt dışından küçükbaş hayvan yetiştiricileri ve sektör paydaşlarının yer aldığı festival 3 gün sürecek. Her günü farklı etkinlik ve seminerlerle dolu dolu geçecek festivalde bu yıl süs tavukları da yerini aldı.

İnegöl Belediyesi uhdesinde İnegöl Küçükbaş Hayvan Üreticileri Derneği, Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Federasyonu ve İnegöl Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Derneği iş birliğinde bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Küçükbaş Hayvancılık Festivali başladı. 3 gün boyunca yurt içi ve yurt dışından misafirler ağırlayacak festival, düzenlenen coşkulu törenle açıldı.

YURT İÇİ VE YURT DIŞINDAN ÜRETİCİLER KATILDI

Amacı Türkiye’nin en kaliteli damızlık küçükbaş hayvan çiftliklerini ve üreticileri şehrimizde bir araya getirmek, küçükbaş hayvancılık mesleğini tanıtmak, küçükbaş hayvancılık ile uğraşan firmaları, çobanları ve çiftlikleri ortak bir paydada buluşturmak, küçükbaş hayvan ırklarını uluslararası düzeyde tanıtmak, küçükbaş hayvancılık sektörünü temaslı olduğu diğer sektör kuruluşları ile bir araya getirip ekonomisine katkı sağlamak ve küçükbaş hayvancılık sektörünün profesyonellerinden eğitimler verilmesini sağlayarak sektörü ve halkı bilgilendirmek olan festivale 55 firma, 80 yetiştirici ile 250 adet kafesli tavuk yetiştiricisi katıldı. Yurt içi katılımcıların yanı sıra; Hollanda, Fransa, İngiltere, Slovakya, Macaristan, Çekya ve Bulgaristan’dan da üreticiler katıldı.

İnegöl 3. Küçükbaş Hayvancılık Festivali bugün düzenlenen coşkulu törenle başladı. İnegöl ve Bursa protokolünün yoğun katılım gösterdiği açılış programında konuklara hitaben selamlama konuşması yapan İnegöl Küçükbaş Hayvan Üreticileri Derneği Başkanı İbrahim Kutlu, “3. İnegöl Küçükbaş Hayvancılık Festivalimizin katılan herkese fayda sağlayacak bir organizasyon olacağına inanıyoruz. Daha nice festivallerde buluşmayı diliyorum” dedi.

“HAYVANCILIK HEM ŞEHRİMİZDE HEM ÜLKEMİZDE DEVAM ETMELİ”

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise “Bugün Küçükbaş Hayvancılık Festivalimizin 3’üncüsünü gerçekleştiriyoruz. Bir derdimiz var, şehirlerimizin yerel unsurlarını, yerel gücünü ortaya çıkarmak. Şehirler gücünü kendi merkezinden alıyor. Burada tarım gücümüz, hayvancılık gücümüz, turizm gücümüz, sanayi gücümüz, insan gücümüz, ne varsa bunları önce keşfetmemiz gerekiyordu. Her birine bizler detay detay çalıştık. Bugün gerçekleştirdiğimiz hayvancılık kısmını da çok kıymetli Küçükbaş Hayvan Üreticileri Derneği Başkanımız ve yönetimiyle hayata geçirmiş olduk. Bizler de Kırsal Kalkınma Müdürlüğümüz ile İnegöl’e dair neler yapabiliriz, bunları çalıştığımızda bu organizasyonun çok önemli olduğunu gördük. Hayvancılığın hem şehrimizde hem ülkemizde güçlenerek devam etmesini istiyoruz” dedi.

İNEGÖL KÖFTESİNİN LEZZETİ KIVIRCIK KOYUNDAN GELİYOR

İnegöl’ün sanayisiyle ön plana çıktığını ifade eden Başkan Taban, şöyle devam etti: “Beraberinde turizmi, özellikle de; doğal güzellikleri, yaylaları, ormanlarıyla ön plana çıkan bir yer. Ancak burada turizm başlığı altında gastronomiye dikkat çekmek istedik. Gastro İnegöl markasını oluşturarak onun altında da başta İnegöl Köftesi olmak üzere pek çok değerlerimizi sıralamaya başladık. Bunların bir kısmına coğrafi işaret, bir kısmına marka tescili aldık. Burada İnegöl Köftesi bizi cesaretlendiren unsur oldu. İnegöl Köftesinin de lezzeti, şehrimize has bir ırk olan İnegöl Kıvırcığı dediğimiz koyun ırkından geliyor. İnegöl kıvırcığı, köfte yapımında kullanılan etin lezzetini taşıyan ırk. Dolayısıyla biz bu ırkın da tanıtılması ve çoğaltılması düşüncesindeyiz. Festivallerimizin de buna katkı koymasını arzu ediyoruz.”

“AMACIMIZ YENİ NESLİN DE SEKTÖRE YÖNELMESİ”

“Bizim bu organizasyonlarla muradımız nedir? Yeni neslin de bu sektöre yönelmesini istiyoruz. Üreticilerimizin de bu alanda yeni teknolojileri görmelerini, öğrenmelerini istiyoruz. Gıda kayıpları ve kayıpları ve israfın önlenmesi, tarımsal girişimciliğin artmasına öncülük etmek istiyoruz. Sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirerek üreticilerimizin ulusal ve uluslararası pazarda yer almasına imkan oluşturmak istiyoruz. Büyük anlamda da burada tarım ve hayvancılık ekonomisinin güçlenmesine katkı sunmak istiyoruz.”

FESTİVALDE NELER OLACAK?

“Festival alanımızda 55 firma ve 80 yetiştirici yer alıyor. 250 adet kafesli tavuk yetiştiricileri yer alıyor. İlk 2 festivalimizde kanatlı hayvan yoktu. Bu yıl bunu da dahil etmiş olduk. Bu 3 günde burada neler yapacağız; ırklar arası damızlık koç güzellik yarışması gerçekleşecek, uluslararası yerli tavuk ırkları yarışması gerçekleşecek. Yine üniversitelerimizden gelen alanında uzman akademisyenlerimiz bilgilendirme seminerleri gerçekleştirecek.”

7 ÜLKEDEN KATILIM

“Ülkemizin farklı şehirlerinden festivalimize gelen üreticilerimiz olduğu gibi farklı ülkelerden de katılımcılarımız var. Hollanda, Fransa, İngiltere, Slovakya, Macaristan, Çekya ve Bulgaristan bölgesinden üreticiler katıldılar.”

ÜLKEMİZ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİNE DAHA UYGUN

Başkan Alper Taban’ın ardından İl Tarım Müdürü İbrahim Acar kürsüye çıkarak bir konuşma yaptı. Festivalin ağırlıklı olarak bölgede yetiştirilen kıvırcık ırkının tanıtılması ve yaygınlaştırılmasında önemli katkılar sağlayacağını belirten Acar, “Aynı zamanda sektör paydaşlarını bir araya getirerek hem sektörün gelişmesi hem de küçükbaş hayvancılığın ve küçükbaş hayvan etinin yaygınlaştırılmasında bir katkı sunacaktır. Orta Asya’dan biz buraya göç ederken, küçükbaş hayvanlarımızla geldik. Ülkemizin ekolojisi küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine daha uygun. Bizim asıl yetiştirmemiz gereken küçükbaş hayvan. İnşallah festivalimiz ilçemize, ilimize ve ülkemize önemli katkılar sağlayacaktır” dedi.

“GIDA YOKSA HAYAT YOK”

Açılışta yer alan CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da Küçükbaş Hayvancılık Festivalinin hayırlı olmasını temenni ederek “Festivalimizin ufuk açmasını ve ülkemize fayda sağlamasını diliyorum. Emeği geçen ve katkı koyan herkesi tebrik ediyorum” dedi. AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten de “İnegöl’ümüz başta köfte olmak üzere gastronomide, mobilya olmak üzere sanayide Türkiye’nin en gözde şehirlerinden biri. Buna ilaveten tarımı da güçlü. Küçükbaş hayvancılıkta da böyle bir organizasyon olması umudumuzu arttırıyor. Hayvancılık bizim için hayati ve stratejik konularından biridir” diye konuştu. Son olarak bir konuşma yapan Kaymakam Eren Arslan ise “Bu güzel çalışmanın ne kadar doğru, ülkemiz ve ilçemiz için ne kadar önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Son yaşadığımız pandeminin ve bu yıl yaşanan iklim değişikliği ve kuraklığın yansımalarıyla sağlıklı gıda ve sağlıklı, temiz içme suyuna ulaşmanın ne kadar önemli ve hayati olduğunu gördük. Gıda ve temiz su yoksa hayat yok demektir. Anadolu insanı için de tarihsel bir kültür olan küçükbaş hayvancılığının ilçemizde ve ülkemizde gelişimi adına oluşturulan bu festival de çok kıymetli” dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile festivalin açılışı gerçekleştirildi. Ardından konuklar farklı şehir ve ülkelerden farklı küçükbaş hayvan ırklarının sergilendiği alanı gezerek inceledi.