Şiddetli yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Olay, İnegöl’ün kırsal Yeniceköy Mahallesi’nde meydana geldi. Aniden etkisini gösteren sağanak yağış, mahalle sakinlerini hazırlıksız yakaladı. Kısa sürede etkisini artıran yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sadece Yeniceköy Mahallesi’nde etkili olduğu görülen yoğun yağış vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Uzaktan hortumu andıran görüntüler mahalle sakinlerinde şaşkınlığa neden oldu. Yağış sırasında çakan şimşekler de amatör kameralara yansıdı.

Mahallede kısa süre etkili olan sağanak yağış sonrası vatandaşlar tedirgin anlar yaşarken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.