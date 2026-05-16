Olay, Ertuğrulgazi Mahallesi Hamzabey Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Cadde üzerinden seyir halinde olan S.N.(52) yönetimindeki 41 H 3700 plakalı gelin arabasından atılan paraları almak isteyen Abdulmunaym E.(7), otomobilin camına asıldı. Bu sırada dengesini kaybeden çocuk yere düşerek yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

