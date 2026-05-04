Yeniden Refah Partisi İnegöl Halkla İlişkiler Başkanı Mükremin Eker, ekonomik zorluklar yaşayan esnaf için dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Eker, elektrik ve doğal gaz faturalarının taksitlendirilmesi gerektiğini belirtti.

İnegöl’de birçok esnafın satışlarını kredi kartı ve mail order yöntemiyle taksitli olarak gerçekleştirdiğine dikkat çeken Eker, buna karşın enerji giderlerinin peşin ödenmesinin ciddi bir yük oluşturduğunu belirterek sanayi kenti İnegöl’de üretimin sürdürülebilirliği açısından enerji maliyetlerinin kritik önemde olduğunu vurguladı.

Mükremin Eker açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

NAKİT ÖDEME İŞVERENLERİ ZORLAMAKTA

"Millet olarak, birçok alanda olduğu gibi, ekonomik alanda da zor bir dönemden geçiyoruz. Bu tarz sıkıntılı ve zor dönemleri en kolay atlatmanın yolu birlik, beraberlik ve dayanışmadır.

Herkesin malumudur ki, bugün esnafın büyük bir kesimi tahsilatlarını kredi kartı ve mail order yolu ile taksitli olarak yapmaktadır. Bu bağlamda sanayi şehri olan İnegöl'ümüzün üretim ayağının olmazsa olmazı enerji tedarik bedellerini ise nakit olarak yapmak zorunda olması, işverenlerimizi oldukça zorlamaktadır."

ENERJİ FATURALARINA TAKSİTLİ ÖDEME TALEBİ

"Üretimi desteklemek, istihdamın artmasına katkı sağlamak ve esnaflarımıza destek olmak adına elektrik ve doğal gaz dağıtım şirketlerinin elektrik ve doğal gaz fatura bedellerinin tahsilatlarında kredi kartı ve mail order ile taksitli ödeme kolaylığı sağlaması, esnafımıza nefes aldıracaktır. Bu bağlamda ilgili kurumların bu kolaylığı sağlamasını Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanlığı olarak talep ve ricada bulunuyoruz."

YETKİLİLERLE GÖRÜŞME YAPILACAK

Yeniden Refah Partisi İnegöl İlçe Başkanlığı olarak konuyu ilgili kurumlara ileteceklerini belirten Eker, önümüzdeki hafta yetkililerle birebir görüşmeler gerçekleştireceklerini açıkladı.

Eker, taleplerine olumlu ve yapıcı bir karşılık almayı beklediklerini ifade etti. İnegöl esnafının yaşadığı finansal sıkıntılara dikkat çeken bu çağrının, önümüzdeki günlerde nasıl karşılık bulacağı merak konusu.