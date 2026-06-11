

Olay gece saat 00.00 sıralarında Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre B.Ş. (22) ile A.A. (26) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, iki şahıs da birbirine bıçakla saldırdı. Kavgada yaralanan B.Ş. ve A.A., yakınları tarafından özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kavga sırasında darp sonucu yaralanan bir başka şahıs ise kendi aracıyla hastaneye gitmek isterken talihsiz bir olay yaşadı. Hastaneye ulaşmaya çalıştığı sırada aracının lastiği patlayan yaralı, patlak lastikle Osmaniye Mahallesi'ne kadar ilerleyebildi. Burada yardım isteyen şahsın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayakta tedavi edilen şahsın, tedavisinin ardından hastaneden ayrıldığı öğrenildi.

Bıçakla yaralanan iki kişinin ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri olayın çıkış nedeni ve kavgaya karışan şahıslarla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.