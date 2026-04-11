Kaza 16.00 sıralarında Mahmudiye mahallesi Ortaköy yolu sokakta meydana geldi. Sokak üzerinde seyir halinde sürücü Yusuf Y.(17) yönetimindeki 16 KOA 33 plakalı motosiklet, aynı yöne seyrederken sola dönmek için duran sürücü Taner T.(52) yönetimindeki 16 BPF 580 plakalı Cipe arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ile arkasındaki Bedirhan S.(17) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.