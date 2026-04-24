

Olay, Yeni Mahalle 109. Sokak’ta bulunan bir sitenin dairesinde meydana geldi. İddiaya göre T.S. isimli kadın, kıskançlık krizine girerek eşi Ş.S. (33) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine kadın, lavaboda bulunan cam sıvı sabunluğu alarak eşinin başına vurdu.

Başından yaralanan Ş.S., evden çıkarak karakola gidip yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, yaralıyı polis aracıyla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan adamın başına dikiş atıldı.

Tedavisinin ardından karakola giden Ş.S., eşinden şikayetçi oldu.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

