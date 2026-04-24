Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Mezopotamya Mahallesi’nde kan donduran bir olay yaşandı.

İddialara göre, kız kaçırma meselesi yüzünden iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda 18 yaşındaki Mehmet Angay hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.