Olay, İnegöl 3. Etap TOKİ konutlarında bulunan bir dairede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evde oyun oynayan 2 yaşındaki K.L., yerde bulduğu şişedeki tineri su zannederek içti.

Aile fark edince hastaneye kaldırıldı

Bir süre sonra durumu fark eden anne, küçük çocuğa müdahale etti. Aile tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuk, burada tedavi altına alındı.

Tedavi Altına Alındı

Hastanede ilk müdahalesi yapılan minik çocuk, tedbir amaçlı servise yatırıldı. Çocuğun sağlık durumunun yakından takip edildiği öğrenildi.



Olayla ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.