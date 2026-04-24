2025 Temmuz sonlarında başlayan ve bir hafta süren Harmancık'taki yangın Orhaneli ilçesini de etkiledi. Buradaki yangında 4 bin 240 hektar orman zarar gördü, binlerce canlı hayatını kaybetti.



Harmancık ilçesine bağlı Çakmak Mahallesi'nde kilometrelerce alanın küle döndüğü, yeşilin yerini gri ve siyah tonların almasından kısa bir süre sonra, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Kısa sürede bölgede yürütülen iyileştirme çalışmaları dikkat çekti. Yangından zarar gören alanlarda 970 hektar tabi tensil, 2 bin 153 hektar suni tensil, bin 87 hektar ağaçlandırma ve 99 hektar rehabilitasyon çalışması gerçekleştirildi. Kısa sürede yapılan çalışmalar kapsamında 1 milyon 617 bin 921 fidan toprakla buluşturulurken, 17 bin kilogram tohum ekildi.



En dikkat çeken detay ise yapılan teras çalışmaları oldu. Toplamda 2 bin 327 kilometre uzunluğunda teras inşa edilirken, bu mesafe yaklaşık olarak İtalya ile Bursa arasındaki 2 bin 398 kilometrelik uzaklığa neredeyse denk geliyor.

Uzmanlar, bu büyüklükteki bir çalışmanın erozyonla mücadele ve yeniden yeşillendirme açısından kritik önem taşıdığına dikkat çekti.



Bölge sakinleri ise tüm bu çalışmalara rağmen doğanın eski haline dönmesini sabırla beklediklerini belirterek, ağaçlandırma faaliyetlerinin devam etmesini istiyor. Dron ile kaydedilen görüntüler, bir yandan felaketin izlerini hatırlatırken, diğer yandan yürütülen yoğun rehabilitasyon çalışmalarını da gözler önüne serdi.