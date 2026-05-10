Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ kapsamında, “Greenply Samet Private Limited” unvanlı firmanın başvurusu üzerine yapılan incelemenin ardından, firmaya yönelik yeni ihracatçı için gözden geçirme soruşturması açılmasına dair usul ve esaslar düzenlendi.

Yapılan incelemeler sonucunda İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu'nca Hindistan menşeli-çıkışlı "menteşeler (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar hariç)", "sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya", "diğerleri, mobilyalar için olanlar (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar hariç)" gibi ürünlerin ithalatına ilişkin Hindistan menşeli "Greenply Samet Private Limited" ünvanlı firmaya yönelik "yeni ihracatçı için gözden geçirme soruşturması" açılması kararlaştırıldı.

Soruşturma kapsamında, şirketin, ilgili döneminde önleme konu malı Türkiye'ye ihraç etmediğini ve ihraç eden ülke ve firmalarla da herhangi bir bağı bulunmadığını kanıtlaması bekleniyor.