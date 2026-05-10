MV Hondius’a ilişkin gündeme gelen salgın iddiasında, ilk vakanın Hollandalı kuş gözlemcisi Leo Schilperoord olduğu ileri sürüldü. Yaşananların arka planı ise endişe verici detayları ortaya çıkardı.

ÇÖPLÜKTE DOLAŞMIŞ

İddialara göre 70 yaşındaki Schilperoord, eşi Mirjam Schilperoord ile birlikte Arjantin’in Ushuaia bölgesindeki bir çöplük sahasını ziyaret ettikten sonra virüse maruz kaldı. Kuş gözlemciliği için farklı ülkeleri dolaşan çiftin, Güney Amerika gezisi sırasında riskli alanlara da girdiği belirtildi.

RÜZGARLA UÇAN TOZDAN BİLE BULAŞIYOR

Uzmanlara göre olayın yaşandığı bölge, kemirgen kaynaklı hantavirüs taşıma riskiyle biliniyor. Özellikle uzun kuyruklu farelerin dışkılarıyla bulaşabilen virüsün, rüzgarla yayılan tozlar üzerinden insanlara bulaşabileceği belirtiliyor.

SADECE BİRKAÇ GÜN SONRA GEMİYE BİNMİŞ

İddialara göre çift, bu ziyaretin üzerinden birkaç gün geçmeden Ushuaia Limanı’ndan 112 yolcunun bulunduğu MV Hondius’a bindi. Yolculuğun başlamasından kısa süre sonra Schilperoord’da yüksek ateş, baş ağrısı ve mide rahatsızlığı görüldü. Yaşlı adamın gemide yaşamını yitirdiği, eşinin ise ilerleyen süreçte Güney Afrika’da hayatını kaybettiği iddia edildi.