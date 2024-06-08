Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki araca çarpan otomobilde karı koca yaralandı.

Edinilen bilgiye göre İnegöl'e bağlı kırsal Ortaköy mahallesi yolu üzerinde Ortaköy istikametinden İnegöl istikametine seyir halinde olan Ramazan U. (49) yönetimindeki 16 KK 420 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yolun sağında park halindeki 16 LOR 22 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonucu yaralanan sürücü ile yolcu konumunda eşi Melek U. (47) yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: FAHRETTİN ENİŞ