Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yarın yapılacak seçim öncesi kongre üyelerine seslenerek, "Sizlere karşı çok mahcubum. 3 sene sonra hayallerin fitilini ateşleyecek mahcubiyet. Size ’İyi ki Ali Başkan ile devam ettik’ dedirteceğim. Bana karşı olumsuz düşüncede olan, Aziz Yıldırım’ı destekleyen, kararsız olup taze kan isteyenlere de borcum var. Hep birlikte zincirleme ulusal ve uluslararası başarılara imza atacağız" dedi.

Fenerbahçe’de Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ülker Stadyumu’nda yapılırken, ilk günün sonunda mevcut başkan Ali Koç, kongre üyelerine konuşma gerçekleştirdi. Başkan adayı Aziz Yıldırım’ın bugün stadyumu terk etmesiyle hesapların değiştiğini belirterek sözlerine başlayan Koç, "Fenerbahçe ruhunuza en ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde, gerek Aziz Yıldırım’ı, gerek şahsımı desteklediniz. İki tarafı da destekleyenlere canı gönülden teşekkür ediyorum. Çok farklı bir gün bekliyordum. 6 senedir hayal ettiğim, çok istediğim ama gerçekleşmediğim buluşma bugün gerçekleşecekti ama olmadı. O kadar çok şey söylendi ki son 6 ayda, özellikle son 2 haftada; insan olan bunlara cevap veremediği zaman atılan iftiralarda bir gram doğruluk payı olmadığı zaman ve bunu da cevaplayamadığı zaman isyan ediyorsunuz. Ben bugün on binlerce kongre üyemizin, milyonlarca taraftarlarımızın huzurunda Fenerbahçe’nin 3 yıllık seçilecek olan başkanı olarak en doğru bilgileri sunmayı hedefliyordum. Benim en büyük hayalim öncelikle 3 sene sonra kayıtsız şartsız arkadaşlarımı destekleyen, yeri geldiği zaman ağır eleştiren, bizleri destekleyen insanlara 3 sene sonra ’iyi ki yapmışız, iyi ki ona dayanacak gücü vermişiz, bakın iş nereden nereye geldi’; karşıma kaldırım taşı çıksa ona destek veririm diyen, bir kısmı haklı sebepler, beni ve arkadaşlarımı desteklemeyenlerin de ’biz de onu destekleyelim’ demeleri. Bunu yaptığımız zaman, Fenerbahçe çok başarılı oluyor demektir, Fenerbahçe bir ve bütün demektir. İnşallah o günleri de hep beraber göreceğiz, tecrübe edeceğiz" diye konuştu.

"Ayağı yere basan şekilde geleceğe hazırladık"

2018 yılından bugüne finansal anlamda kulübün geldiği noktalara değinerek, rakamlar paylaşan Başkan Koç, "6 seneyi beraber geçirdik, futbol dışında geldiğimiz nokta itibarıyla çok önemli mesafeler kat ettiğimizi; özellikle finansal konularda. Yine futbol dışında tüm takım branşlarda, olimpik şubelerde çok büyük başarılar elde ettiğimiz, ezeli rakipleri ya ezdiğimiz ya da onlarla yarışmayıp müessese takımlarıyla yarıştığımız alanlarda da başarı sağladık. Avrupa’nın batmaya yakın en yakın takımı alıp bugün Jose Mourinho’yu transfer edebilecek konuma getirdik. Bunu kim küçümsüyorsa, art niyetlidir. Bugün geçen sene kurduğumuz takımı kurabiliyorsak bu çok büyük başarıdır. Daha yeni başlıyoruz. Oraları rayına soktuk. Fenerbahçe Spor Kulübü başkanı isen kulübün için, renklerin için, milyonlar için yapma zaruriyetin vardır. İsteyerek yanlış yapmadık. Ne varsa Fenerbahçe için yaptık. Kulübü batmış hale getirenler, bütün bu faktörler yokken kulübü bu hale getirdiler. Oturmuş şükretmeleri gerekirken, belden aşağı vuruyorlar. O yüzden bugün bazı gerçekleri yüzlerine bakarak söyleyecektim. Ayrılış şekli içimi acıttı. Başkan çok geç değil, şu an istediğiniz yerde televizyona çıkalım. Burada hakkınız yendiğinizi savunabilirsiniz, bize göre öyle değil. Bu çağrı tarihte son kez olacaktır. Kendi içimde bir mahcubiyet hissediyorum, benim bu kulüpten alacak 1 kuruş param yoktur. Aziz Yıldırım hiç çekinmeden, mahcubiyet durmadan, başkan olursa 150 milyon Euro vermemişsem mahkemeye verecekmiş. Vermeyen namert olsun. Ben yapılmasını istemediğim hiçbir şeyi, size yapmadım. 75 milyon Euro olan takımımız, 200 milyon Euro’ya geldi. Sponsorlarımız arttı. Biz olağanüstü şartlarda gemiyi yüzdürmeye devam ettik. Futbol dışında şampiyonluklar, rekorlar; futbolu da rayına soktuğumuz zaman başarılar peş peşe gelecektir. Sadece heyecan uyandırmak adına altı boş, hiçbir zaman gerçekleştirilmeyecek vaatler değil; somut, ayağı yere basan, vadeli planlar şekilde geleceğe hazırladık" ifadelerini kullandı.

"İyi ki Ali Başkan ile devam ettik dedirteceğim"

Teknik Direktör Jose Mourinho’nun takıma gelişi ile dünyada çok ses getirdiğini belirten Koç, şöyle konuştu:

"Eminim bu stadyumda olan herkes pazar günü maç izlemek isterdi. Bütün kaynaklarımızı sadece hocaya mı ayırdık? Acun Ilıcalı nasıl bir takım kurmak istediğimizi söyledi. Önümüzdeki sezon bambaşka kutlamalar, bambaşka seviye, bambaşka mutluluk, bir ve bütün Fenerbahçe oluşturacağız. Öyle bir takım kuracağız ki size şampiyonluk sözü vermeye gerek kalmayacak. Jose Mourinho tercihimiz, Fenerbahçe’yi taşımak istediğimiz seviyeyi, yer almamızı istediğimiz kulvarların en büyük adımıdır. Hocamızın Fenerbahçe’de başarılı olacağından zerre şüphemiz yoktur. Çok kısa sürede ailemizin bir parçası haline geldi. Hepinizde heyecanı görüyorum. Şampiyonlar Ligi finalinde maçtan sonra en çok biz konuşulduk. Rakibimizin şampiyonluğu 48 saat ya konuşuldu ya konuşulmadı. Jose Mourinho efekti böyledir. İşte Fenerbahçe böyle camiadır. Bu camianın bunu gerçekleştirecek her türlü malzemesi mevcut. Bu şekilde sadece ülkemizde değil, dünyanın her yerinde Fenerbahçe’ye herkesin ilgi göstereceği, oyuncuları dünya çapında tanınan, UEFA kura çekimlerinde rakipleri tarafından tercih edilmeyen bir Fenerbahçe oluşturmak istiyoruz. Aslında bunu yapmaya başladık. Sadece sizin güvenmenizi istiyoruz. Güvenmemeniz için de çok sebebiniz olabilir. Onun için de çok mahcubuz. 3 sene sonra hayallerin fitilini ateşleyecek mahcubiyet. ’İyi ki Ali Başkan ile devam ettik’ dedirteceğim size. Bana karşı olumsuz düşüncede olan, Aziz Yıldırım’ı destekleyen, kararsız olup taze kan isteyip, hepimizi istemeyen hepinize borcum var. Tribünlerden gelen haksız tezahüratlar, bize gelsin her şey. Lütfen fabrika ayarlarına dönelim. Cam tavanı kıracağız, hep birlikte zincirleme ulusal ve uluslararası başarılara imza atacağız. Ne mutludur ki müsabaka ettiğimiz her kulvarlarda Çubuklu’yu destekliyoruz."

"O zihniyetin dönmemesi için karar verdim"

Ali Koç, başkanlığa aday olma sebebini de açıklayarak, "Ben niye aday oldum? Kulübümüzü bu duruma getiren, zihniyetten, kendi malı gibi kullanan insanlardan kurtarmak için, o zihniyetin dönmemesi için karar verdim. Ne kadar haklı olduğumu son 1 haftada söylenenlerden hepiniz görüyorsunuz. İmaj düştü, çabuk gitti. Eski hatırladığımız sabırsız kişilik geri geldi. Bir kere teşekkür etmediniz, bir kere yanımızda olmadınız. Bırakın yanımızda durmayı, Trabzon’da bizi suçladınız. 3 Temmuz’da neler yaşadığımızı siz biliyorsunuz. Bana kaçtı dediniz. Ben kaçmadım, görevden ayrıldım. ’Adalete Fener Yak’ kampanyası ile kapı kapı dolaştık. Siz 6 yılda ne yaptınız, lokantalarda vur-patlasın, çal-oynasın resimler vermek dışında ne yaptınız? Dava arkadaşım dediğiniz Nihat Özdemir, herkesten istifa edince, kulübe gelen 4-5 kişiydi.

18 Temmuz’da yapılacak Türkiye Futbol Federasyonu seçimi hakkında da konuşan Koç, "Kulüpler imza kampanyası başlattı. Büyükekşi için yerli yerinde duruyor dedi bir arkadaşımız. İstemeyerek seçim çağrısı yapmak zorunda kaldı. Bu işi Avrupa boyutuna taşıdığımız zaman nasıl taşlar yerinden oynamaya başlayacak. 20 sene sonra çok adaylı federasyon seçimine gidiyoruz" dedi.

"Stat ismimizi aralık ayına yenileyeceğiz"

Ali Koç, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nin isim hakkıyla ilgili ise, "Pazartesi sabahından itibaren geçmişi unutup, yeni sayfa açmamız gerekiyor. Ben seçilirsem bunun sözünü veriyorum. İnşallah sizler de bu yolculuğun bir parçası olursunuz. Bu kulüp finansal açıdan güçlü, kurumsal açıdan güçlü kulüp. Kalıcı başarıların habercisidir. Dünyadaki iyi kulüpler bunu yapmaktadır. En iyi ekonomiyi bırakmak için önce Bankalar Birliği’nden çıkmamız lazım. Ana para ödeyemiyoruz. Stat ismimizi aralık ayına yenileyeceğiz" şeklinde konuştu.

"Türk futbolu için gurur kaynağı olacak"

Stadyumun kale arkası için yeni projeler hazırlandığını belirten Koç, "Ayakta seyirci almak için Ahmet Ketenci’nin çalışmaları var. Mevzuata göre UEFA maçlarında ayakta durmak yok. Bakanlığımız arzu ederse biz de 6. ülke olabiliriz. Bu çok önemli. Önümüzdeki sezon deneyeceğiz. Orada mavi oturak göreceksiniz ama kapasiteyi arttırıyor. Asıl sorun ses ve akustik; ilk aşamada burayı tamamen kapabilmek. Açılır-kapanır sistemle bütün akustiğin içeride kalması planlanıyor. Atatürk ismi ile değiştirilmesi ile devletimizle görüşmelerimiz var. Resmiyete kavuşana kadar da çatımıza da Mustafa Kemal Atatürk yazmak son derece önemli olacaktır. Ciddiyetimizin de son derece önemi olacaktır. Maltepe’deki akademi, 7 saha ile bu yapacağımız tesisin sadece Fenerbahçe için değil Türk futbolu için gurur kaynağı olacak. Önümüzdeki sezondan itibaren yaz hazırlıklarımız, idmanlarımız orada olacak. Çok güçlü yönetimimiz var. Devletimiz gelirlerimizin yüzde 50’sini alıyor. Yarın oylayacağınız, bana göre Fenerbahçe’nin en kuvvetli yönetimini kurduğumuzu söyleyebilirim. Bunlar içi boş projeler değildir" açıklamasında bulundu.

"Fenerbahçe’yi çok seviyorum. Hiçbir zaman benim niyetimi sorgulayamazsınız"

Seçimde rakibi olan Aziz Yıldırım’a da çağrı yapan Koç, şöyle konuştu:

"25-30 bin kişinin yarın buraya gelmesi gerekiyor. Bu iş oldu bitti havasına gelmeyin, biz kazanacağız. Kazanan da kazanmayan da birbirini kucaklayacak. Pazartesi sabahı yepyeni bir yolculuğa hep beraber çıkacağız. Bu çağrıyı Aziz Yıldırım’a da yapmak istiyorum; babam bana bir şey öğretti; ’hayatta affedilmeyecek hiçbir şey yoktur’ dedi. Hem de rahmetli büyük babamın naaşı çalınmıştı. 8 ay bulamamıştık, sonra aynı kabristanda bulundu. Bir medya mensubu ’affeder misiniz?’ diye sordu. Sonra babam geldi ’hayatta affedilmeyecek hiçbir şey yoktur’ dedi. Bana çok garip gelmişti. Hele söz konusu Fenerbahçe’nin menfaatlerinde birleşmekse, kesinlikle yoktur. Sizin bu kulübe olan aidiyetinizin temelden sarsıldığını görmek benim için içler acısı bir durumdur. Geçmişte çok büyük işler yapan siz, bugün Fenerbahçe’yi sevmiyorsunuz. Siz kendinizi Fenerbahçe’den daha çok seviyorsunuz. Esas üzücü olan Ali Koç nefretiniz, Fenerbahçe sevginizin önüne geçmiştir. Ben Fenerbahçe’yi çok seviyorum. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum, emek veriyorum. Hiçbir zaman benim niyetimi sorgulayamazsınız. Yarın vereceğiniz kararlardan bir tanesi Fenerbahçe ile adeta kavga eden, Fenerbahçe’yi şikayet eden bir profil mi, yoksa Fenerbahçe için bir adayın tarafı mı olacaksınız? Tablo çok net."

"Hazırlanın pazartesi günü yepyeni bir yolculuğa çıkıyoruz"

Fenerbahçe menfaatleri için her şeyi yapabileceğini belirten Koç, "Elimizden geldiği kadar güç birliği yapalım. Bu camiayı hak ettiği yere gelmesinde bu yolculukta çorbada sizin de tuzunuz olsun. Sizlere söz veriyorum geçmişten gelen hiçbir konuya girmeyeceğim. Camianın buna ihtiyacı var. Ne Aziz Yıldırım, ne Ali Koç; kendi yönetimleriyle 20 senedir kanser virüsü gibi yapışmış anti-Fenerbahçe lobisi ile mücadele edemezler. 26 sene buraya başkanlık yapmış iki kişi bu durumda olduğu zaman camia da kökünden ayrılır. Ben bunu gidermek için her şeyi yapmaya razıyım, her şeyi sineye çekmeye razıyım. Yeterki Fenerbahçe menfaat sağlasın. Yaşa Fenerbahçe, en büyük Fenerbahçe, iyi ki Fenerbahçe. Hazırlanın pazartesi günü yepyeni bir yolculuğa çıkıyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

Başkan Koç’un açıklamalarının sonunda tribünler tezahüratlar yaparken, kongrenin ilk günü de tamamlanmış oldu.

Seçim yarın yapılacak

Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda başkanlık seçimi yarın toplam 47 sandıkta gerçekleştirilecek. Oy kullanma işlemi 10.00’da başlayacak ve saat 17.00’de sona erecek. Kongrede başkan adaylarından Ali Koç sarı, Aziz Yıldırım ise beyaz pusulada yer alacak.