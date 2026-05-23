Olay saat 09.00 sıralarında Süleymaniye mahallesi Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Sürücü yönetimindeki otomobil, iddiaya göre sürücüsünün dalgınlığı sonucu Cerrah kavşağından ters yöne girip yaklaşık 3 kilometre ters yönde seyretti.

Amatör kameraya yansıyan görüntülerin ardından harekete geçen İnegöl Emniyet Müdürlüğü sivil Trafik ekipleri, dedektif gibi iz sürerek çevredeki güvenlik kameralarını incelediler.

İncelemeler sonucunda sürücü ve araç tespit edildi. Araç Kemalpaşa mahallesi Paşaören sokakta park halinde bulundu. Ekipler sürücüye ulaştı ve araç başına çağırdı.

Sürücüye çift şeritli yolda ters yönde seyretmekten 20 bin TL cezai işlem uygulandı. Sürücü trafik güvenliğini tehlikeye atma suçundan adli işlem başlatıldı.

Muhabir: Öznur Alkan