Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü ölümden döndü. Ağır yaralanan yaşlı sürücü hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre İnegöl'e bağlı kırsal Ortaköy mahallesi yolu üzerinde seyir halinde olan M.G. yönetimindeki otomobile yan yoldan çıkış yapan M.T.(71) yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kaza sonucu ağır yaralanan yaşlı adama ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ÖZNUR DEDE