Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişindeki yol çalışması nedeniyle tek yön trafiğinin olduğu mevkide meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Sürücü B.S. yönetimindeki 34 AU 6523 plakalı motosiklet, karşı yönden gelip sola dönüş yapan S.P. Yönetimindeki 54 AV 451 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: SEHER YAŞA