Edinilen bilgiye göre, Kestel ilçesi Ankara Yolu caddesi üzerinde meydana gelen kazada. seyir halindeki otomobil sürücüsü şerit değiştirmek istediği sırada sol şeritte ilerleyen tır ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle tırın önünde kalan otomobil metrelerce sürüklendi.



Olayı fark eden diğer sürücüler, korna ve selektörlerle tır şoförünü uyardı. Uyarılar üzerine durumu fark eden tır sürücüsü aracı güçlükle durdurabildi. muhtemel bir facia son anda önlendi.

Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.