Yeni sezon hazırlıkları kapsamında A Takımla çalışmalara başlayan genç oyuncular için kulüp tesislerinde basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Sultan Su İnegölspor Altyapı Başkanı Sercan Şen, Gençlik Geliştirme Sorumlusu Özgür Şahin ve Altyapı Antrenörü İzzet Kaya katıldı.

Altyapıdan yetişen Vahap Alyu, Emir Çakır, Mert Körçoban, Eşref Vatansever, Yiğit Yılmaz, Berke Koç, Melih Taşkaya ve Eymen Uşak, A Takım teknik heyetinin gözetiminde antrenmanlara başladı.

Basın toplantısında konuşan Altyapı Başkanı Sercan Şen, altyapının İnegölspor'un geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek şunları söyledi:

"İnegölspor olarak en büyük hedefimiz, kendi öz kaynaklarımızdan yetişen futbolcuları A Takımımıza kazandırmak. Bugün burada 8 genç kardeşimizin A Takım antrenmanlarına başlamasının mutluluğunu yaşıyoruz. Bu çocuklarımız uzun yıllardır büyük emek veriyor. Altyapı antrenörlerimizle birlikte onların gelişimini yakından takip ediyoruz. İnşallah bu oyuncularımız A Takım formamızı uzun yıllar başarıyla taşıyacak ve İnegölspor'a önemli katkılar sağlayacak."

Şen, altyapıya yapılan yatırımın uzun vadeli bir süreç olduğunu ifade ederek, "Biz sadece bugünü değil, İnegölspor'un geleceğini inşa ediyoruz. Her sezon altyapımızdan daha fazla oyuncunun A Takım kadrosunda yer almasını hedefliyoruz. Gençlerimize güveniyoruz. Onların da bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceklerine inanıyoruz." dedi.

Toplantıda söz alan Gençlik Geliştirme Sorumlusu Özgür Şahin, genç futbolcuların gelişim süreçlerinin planlı şekilde devam ettiğini belirterek, A Takım seviyesine ulaşan oyuncu sayısını artırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

İnegölspor'da A Takım antrenmanlarına çıkan genç futbolcuların performansları teknik heyet tarafından yakından takip edilirken, yeni sezonda kadroda yer alabilmek için yoğun tempoda çalışmalarını sürdürüyorlar.