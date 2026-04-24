Olay, saat 23.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı kırsal Sarıpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz pazar günü hayatını kaybeden Ali Osman S., pazartesi günü toprağa verildi. İddiaya göre, Ali Osman S.’nin vefatından önce tüm mal varlığını kardeşi Mustafa S.’den alarak evlat edindiği Özgür S.’ye bağışladığı öğrenildi.

Bu duruma tepki gösteren Mustafa S.’nin, mirasın tamamını almak amacıyla Özgür S.’ye dava açtığı belirtildi. Mahkemede kendisine baktığını kanıtlamak isteyen Özgür S.’nin ise komşusu Yüksel C.’yi şahit olarak gösterdiği ifade edildi.

İddiaya göre, Yüksel C.’nin şahitliği kabul etmesi üzerine Mustafa S. ile taraflar arasında gerginlik yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma, sopa ve baltaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Yasin D. (29), Mustafa S. (54), Osman C. (68) ve Yüksel C. (39) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile jandarma sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi ile çevredeki özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Osman C. ve Yüksel C. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yüksel C. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Osman C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.