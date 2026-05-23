İnegöl Belediyesi, bu yıl hem İnegöl hem de farklı şehirlerden gençlerin bilimle buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen ve 2026 yılı sonuna kadar ülkemizin farklı bölgelerinde düzenlenecek bilim kamplarının yapılacağı 7 şehir arasında yer alan İnegöl’de, ilk Bilim Kampı başladı. İnegöl’de DOSTUM tesislerinde yapılan organizasyonda gençler hem doğayla iç içe vakit geçiriyor hem de bilimsel etkinliklerle yeni bilgiler ediniyor.

İnegöl’de lise grubu öğrencilere yönelik yapılacak Bilim Kamplarının ilki Cuma günü başladı. 24 Mayıs Pazar günü sona erecek kamp için 16’sı İnegöl’den 16’sı ise farklı şehirlerden olmak üzere toplam 32 öğrenci ile 11 liderler ve temsilci öğretmenler olmak üzere toplam 43 kişi DOSTUM Tesislerinde bir araya geldi. Program kapsamında öğrencilerin; bilimsel farkındalıklarının artırılması ve uygulamalı eğitimler ile bilimsel düşünme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

22-24 Mayıs tarihlerinde Optik temasıyla kız öğrenci grubuyla yapılacak Bilim Kampı, 05-08 Haziran 2026 tarihleri arasında ise lise düzeyindeki erkek öğrencilere yönelik gerçekleştirilecek. Akabinde 19-22 Haziran 2026 tarihleri arasında lise düzeyindeki erkek öğrencilere yönelik "Kuantum Dünyasına İlk Adım" temalı bilim kampı yapılacak. Son olarak 26-29 Haziran 2026 tarihleri arasında da lise düzeyindeki kız öğrencilere yönelik "Kuantum Dünyasına İlk Adım" temalı bilim kampı düzenlenecek.