Olay saat 11.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Sarıpınar mahallesinde meydana geldi. Arı yetiştiricisi Lokman K.(48), arılarıyla ilgilenmeye başladı. O sırada bal arılarından bir kaçı adamı soktu. Arıların sokmasıyla alerjik şoka giren adamı gören ailesi yardımına koştu. Nefes almakta zorlanan adamı gören ailesi 112'ye haber verdi. Solunumu duran adama sağlık ekipleri kalp masajı yapmaya başladılar. Ambulansa alınan adam, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: Murat Avcı