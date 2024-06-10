Rize'de ekmek fiyatlarında yaşanan gelişmeler dikkat çekti. Rize Esnaf Sanatkârlar Odaları Birliği başkanı Güven Aksoy'un yaptığı açıklamaya göre, 250 gram ekmeklerin Haziran'ın 21'inden itibaren 12,5 liraya satılacağı belirlendi. Zam talebinin Rize Fırıncılar Odası tarafından iletilmesiyle başlayan süreç, ilgili kurumlarla yapılan çalışmalar sonucunda netlik kazandı.

Aksoy'un aktardığı bilgilere göre, kilogramı 40 TL olan ekmeklerin kilogram fiyatı yüzde 25 artışla 50 TL'ye çıkacak. Bu kararın alınmasında Rize Ticaret Sanayi İl Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü, Rize Belediyesi, ilçe belediyeleri, Rize Ticaret ve Sanayi Odası, ilçelerdeki Esnaf Odaları ve ilgili kurumların katılımıyla yapılan komisyon çalışmaları etkili oldu.

Yeni ekmek fiyatları 1 Haziran 2024 tarihinde yürürlüğe girecek şekilde Esnaf Odaları Birliği tarafından ilgili kurum ve kuruluşlara gönderildi.

O TARİHTEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Rize Ticaret ve Sanayi Odası ile Rize Esnaf Odalar Birliği, Vali İhsan Selim Baydaş'ı ekmek fiyatlarıyla ilgili bilgilendirmek ve görüşlerini almak üzere ziyaret etti. Valinin onayıyla Kurban Bayramı sonrası, yani 21 Haziran 2024 Cuma günü ekmek zammının uygulanmasına karar verildi