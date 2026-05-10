350 Esnafa Ziyaret

Saadet Partisi İnegöl İlçe Başkanı Ahmet Yıldız tarafından yapılan açıklamada, berber ve kuaför esnafının gününün kutlandığı belirtilirken, ziyaretlerin geleneksel hale geldiği vurgulandı.

Ahmet Yıldız açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Saadet Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı olarak, Berberler ve Kuaförler Günü münasebetiyle tüm mahalle teşkilatlarımızla birlikte tam kadro sahadaydık. "Önce Ahlak ve Maneviyat" düsturuyla, "besmele" ile dükkanını açıp el emeği ve alın teriyle helal rızkının peşinde koşan, İnegöl’ümüzün ve mahallelerimizin dert ortağı yaklaşık 350 esnafımızı ziyaret ederek günlerini tebrik ettik. Ahilik geleneğinin günümüzdeki temsilcileri olan berber ve kuaför esnafımıza misafirperverlikleri ve samimi muhabbetleri için şükranlarımızı sunuyor; her birine hayırlı, bereketli ve bol kazançlar diliyoruz.”

“Yeni Nesil Siyaset Anlayışımızı Paylaştık”

Ahmet Yıldız açıklamasında, ziyaretlerin yalnızca seçim dönemlerinde değil yılın her döneminde sürdürüldüğünü belirterek vatandaş odaklı siyaset anlayışına dikkat çekti.

Yıldız açıklamasının devamında şu sözleri kullandı:

“​Bu ziyaretlerimizde, kutuplaştıran değil kucaklayan, sadece seçim zamanı değil her zaman vatandaşın yanında olan yeni nesil siyaset anlayışımızı esnafımızla paylaştık; İnegöl’ümüzün sorunlarına akılcı, dinamik ve insan odaklı çözümler üretme kararlılığımızı vurguladık. Bu anlamlı çalışmada büyük bir özveriyle sokak sokak, dükkan dükkan gezerek Millî Görüş’ün nezaketini ve yeni nesil siyaset vizyonumuzu sahaya yansıtan tüm mahalle başkanlarımıza ve teşkilat mensuplarımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Bizim sevdamız İnegöl'e, gayretimiz ise esnafımızın ve milletimizin huzur bulacağı saadet dolu yarınlaradır. Birlik ve beraberliğimiz daim, kazancımız bereketli olsun.”

Mahalle Teşkilatları Sahadaydı

Program kapsamında mahalle teşkilatlarının yoğun katılımıyla çok sayıda berber ve kuaför esnafı ziyaret edildi.

Esnafların talep ve görüşlerinin de dinlendiği ziyaretlerde birlik, dayanışma ve ahilik kültürü vurgusu yapıldı.