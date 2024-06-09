Kaza saat 13.30 sıralarında İnegöl-Yenişehir yolu Yenişehir'in Söylemiş mahallesi kavşağında meydana geldi. Karayolu üzerinde seyir halinde olan sürücü Ali Karaca(66) yönetimindeki 16 UD 820 plakalı motosiklet, yan yoldan karayoluna çıkan sürücü yönetimindeki 16 BEJ 057 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ağır yaralandı.

Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı Karaca, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: İbrahim Uslu