Paylaşımda, söz konusu müdahalelerin 2 bin 305’inin yangın, 2 bin 743’ünün ise kurtarma çalışmaları olduğu belirtildi. Gece gündüz görev yapan, ekipman, araç ve hizmet binalarıyla sürekli güçlendirilen itfaiye teşkilatının, 31 istasyonda 694 personel ve 144 araçla hizmet verdiği ifade edildi.

Açıklamaya göre, Mayıs ayında 714 yangın, bin 235 kurtarma ve 33 farklı itfaiye hizmetine müdahale eden ekipler, 4 bin 906 kişiye eğitim verirken, 286 olayla ilgili rapor hazırlayıp 32 denetim gerçekleştirdi. Haziran ayında ise bin 591 yangın, bin 508 kurtarma ve 40 diğer olaya müdahale edildiği, ayrıca 23 bin 123 kişiye eğitim verildiği, 206 rapor hazırlanıp 29 denetim yapıldığı bildirildi.