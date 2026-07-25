Dünyaca ünlü Alman batarya üreticisi Varta AG, yaşadığı mali krizi aşamayınca dört şirketi için iflas başvurusu yaptı. 1887’de kurulan köklü marka, mahkeme denetiminde yeniden yapılanmaya hazırlanıyor.

İFLAS BAŞVURUSU HANGİ ŞİRKETLERİ KAPSIYOR?

Almanya'nın Stuttgart kentindeki yerel mahkemeye yapılan başvurular; Varta AG, Varta Microbattery GmbH, Varta Micro Production GmbH ve Varta Storage GmbH şirketlerini kapsıyor. Mahkemenin vereceği karar, şirketin yeniden yapılanma sürecinin geleceğini belirleyecek.

ŞİRKETİN FAALİYETLERİ DEVAM EDECEK!

Şirketten yapılan açıklamada, iflas başvurularının yeniden yapılanma amacıyla gerçekleştirildiği belirtilirken, operasyonların kontrollü şekilde devam etmesinin planlandığı ifade edildi. Şirket yönetimi görevine devam ederken, çalışanların maaşlarının da ödenmeye devam edeceği belirtildi.

FİNANSMAN DESTEĞİ GELMEDİ

Varta'nın hissedarları arasında bulunan Porsche ile Avusturyalı yatırımcı Michael Tojner'in şirkete yeni finansman sağlamama kararı almasının ardından iflas başvurusu yapıldığı bildirildi. Yönetim, yeniden yapılanma süreciyle şirketin mali yapısını güçlendirmeyi amaçlıyor.